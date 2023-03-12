Mardin'de Eren Abluka operasyonu: "Teslim olmadılar şimdi sarı torbadalar"
Mardin'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde dün "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu" başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan-Bagok bölgesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda arazi arama taraması esnasında PKK/KCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu'nda, Mardin Nusaybin Ömeryan Bagok bölgesinde 3 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler.
⚠️Teslim olmadılar⚠️— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 12, 2023
ŞİMDİ SARI TORBADALAR❗
Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonunda, Mardin Nusaybin Ömeryan Bagok Bölgesinde
3️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ❗
Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler👏👏👏 pic.twitter.com/dEsQOollAR
Kaynak: Anadolu Ajansı