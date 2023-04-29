PKK saldırısında şehit olan Mehmet Gündüz memleketi Tokat'ta sonsuzluğa uğurlandı

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Mardin'de PKK saldırısında şehit oldu. Kahraman asker memleketi Tokat'ta ebediyete uğurlandı.

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Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen operasyona katılmıştı. Saldırıda şehit oldu. 1 PKK'lı da etkisiz hale getirilmişti.

İlk tören Mardin'de yapıldı. Aynı saldırıda yaralanan silah arkadaşı da şehidi asker selamı ile uğurladı.

Şehit Gündüz'ün naaşı askeri uçakla Mardin'den Tokat'a gönderildi.

Niksar Ulu Cami'de tören yapıldı.

Cenaze namazı sonrası şehidin naaşı Günlüce köyünde defnedildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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