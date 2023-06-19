Mehmetçik PKK'ya göz açtırmıyor! Hakurk'ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildi.
Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK inine girdi. Teröristlerin yaşadığı yerleri tek tek tespit etti.
Yürümekte dahi zorlanılan yerler Mehmetçik tarafından didik didik arandı.
Nefes kesen operasyona ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından ”inlerine girmeye devam” başlığıyla paylaşıldı.
Operasyonda 45 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı, 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı, 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı." ele geçirildi.
İnlerine girmeye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2023
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı,
- 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip… pic.twitter.com/XD3wtg80QG