Mehmetçik PKK'ya göz açtırmıyor! Hakurk'ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildi.

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Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK inine girdi. Teröristlerin yaşadığı yerleri tek tek tespit etti.

Yürümekte dahi zorlanılan yerler Mehmetçik tarafından didik didik arandı.

Nefes kesen operasyona ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından ”inlerine girmeye devam” başlığıyla paylaşıldı.

Operasyonda 45 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı, 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı, 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı." ele geçirildi.

# mehmetçik # pkk # terör # mühimmat
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