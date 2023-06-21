Mehmetçik teröristlere geçit vermedi! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik teröristlere geçit vermedi! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde mücadelesi sürüyor.

Teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenliTerörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

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