Mehmetçik teröristlere geçit vermedi! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde mücadelesi sürüyor.

Teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenliTerörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.