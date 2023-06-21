Mehmetçik teröristlere geçit vermedi! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde mücadelesi sürüyor.
Teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenliTerörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2023
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.… pic.twitter.com/QH7zZq3Lgv