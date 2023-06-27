Mehmetçik'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, operasyonlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Mehmetçiğin, daima milletinin emrinde ve görevinin başında olduğu kaydedilen açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait PKMS makinalı tüfek ile buna ait 600 mühimmat, AK-47 piyade tüfeği ve buna ait 122 mühimmat ile 5 şarjör, 22 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 28 RPG-7 sevk fişeği, 2 RPG-7 antitank mühimmatı, savunma ve taarruz tipi el bombaları, Dokça mühimmatı ve toplam 1040 Doçka zırh delici mühimmatı, 180 Dragunov mühimmatı, 43 adet NGSW mühimmatı, Kanas şarjörü, telsiz, gündüz görüş dürbünü ve büyük boy hilti ucu bulunduğu kaydedildi.