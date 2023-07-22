Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk askeri, yurt içi ve yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Mehmetçik son olarak Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da teröristlerin tespit edildiği belirtildi. Düzenlenen hava harekatı ile 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.