Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik'in teröristlere karşı operasyonları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.
Kahraman Türk askeri, yurt içi ve yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.
Mehmetçik son olarak Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.
Açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da teröristlerin tespit edildiği belirtildi. Düzenlenen hava harekatı ile 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.
Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2023
Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina’da tespit edilen 5 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtları ile etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara… pic.twitter.com/84E047ti8a
Kaynak: Anadolu Ajansı