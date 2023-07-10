Mehmetçik'ten PKK'ya bir darbe daha! Örgütün sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlularından Ferit Yüksel, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.
PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti.
Yapılan "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından, komandolar teröristi saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi.
Teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyabend kod adlı terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Batman Serzan Mava kod adlı Ferit Yüksel olduğu belirlendi. Yüksel’in terör örgütünün bölgedeki kritik muhaberelerden sorumlu olduğu ifade edildi.