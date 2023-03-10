Mersin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı

Mersin'de, PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.



Bu kapsamda, 2 şüphelinin kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla ülkeye geldiği ve sahte kimlikle Mersin'de saklandığı belirlendi.



8 şüphelinin de sosyal medyada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi.



Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.



Yaklaşık 110 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.