Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı

Mersin'de polis ekipleri PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Şüphelilerin örgüt içerisinde Suriye'de silahlı faaliyette bulundukları ve Akdeniz ilçesinde nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attıkları belirlendi.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için gece operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 190 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Polis ekiplerinin hedefinde DEAŞ terör örgütü de vardı.

Şüphelilerin DEAŞ içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edildi.

Dron destekli operasyona çok sayıda polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda kesici alet ve dijital materyal ele geçirildi.