Milletvekili adayı gösterilmişlerdi: Terör operasyonunda yakalandılar

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale’de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında yakalanma kararı çıkarılan 17 şüpheliden 10’u yakalandı.