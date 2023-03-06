Hakan Fidan: "PKK’yı bitirmeye odaklandık"

Milli İstihbarat Teşkilatı, son dönemde yaptığı sınır içi ve sınır operasyonlarla adeta nefes kesti.



PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini hedef alan MİT, düzenlediği nokta operasyonlar ile teröristleri bir bir etkisiz hale getirdi.

MİT 2022 FAALİYET RAPORU YAYIMLANDI



Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 2022 Faaliyet Raporu yayımlandı. MİT Başkanı Hakan Fidan, teşkilatın, çeşitlenen ve karmaşıklaşan tehditler karşısında yöntemleri ve yapısını sürekli yenileyerek 2022'de de birçok başarılı operasyona imza attığını söyledi:

-Belirsizliklerin normal kabul edildiği yeni uluslararası sistemde, doğru ve zamanında üretilen nitelikli istihbarat çok daha önemli hale gelmiştir. Bu farkındalık çerçevesinde istihbarat toplama, analiz etme ve ilgili mercilere sunma şeklindeki istihbarat çarkını hızlı ve verimli işleten teşkilat, büyük istihbarat servisleriyle rekabet edecek bir kabiliyete erişmiş durumdadır.

"PKK'YI BİTİRMEYE ODAKLANDIK"

Fidan, istihbarat disiplinleri ile insansız hava araçlarının yeteneklerini bir bütün olarak kullanarak terör örgütü PKK’yı bitirmeye odaklandıklarını söyledi:

-MİT, PKK/KCK ile mücadelede insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, görüntü ve uydu istihbaratı gibi istihbarat disiplinleri ile İHA-SİHA yeteneklerini bir bütün olarak kullanarak örgütü yöneten ana omurgayı etkisiz hale getirmeye odaklanmıştır. Bu doğrultuda 2022 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde, çok sayıda PKK/KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi ve örgüte ait kritik altyapı tesislerinin imhası sağlanmıştır. Ayrıca kazanılan operasyonel kabiliyetler çerçevesinde ülkemizde gerçekleşen terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsuru yurt dışında ele geçirilerek ülkemize getirilmiştir.

YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Hakan Fidan, MİT'in, klasik istihbarat yaklaşımında bir destek unsuru olarak görülen teknolojiyi ana faaliyet alanlarından biri haline getirdiğini vurguladı: