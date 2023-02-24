Mimarlar Odası davasında terör cezası

Terör örgütü PKK'nın yayın organlarından JIN TV muhabirine ödül veren Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun yedi üyesine açılan dava sonuçlandı.



Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak, Ünal Kara ve avukatları katıldı. Yönetim Kurulunun 7 üyesi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.



Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmaları için söz verilen sanıklar, önceki savunmalarını yineleyerek beraat talep etti. Sanık avukatlarının da beyanını alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.



Sanıklar Ece Yoltay, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tezcan Karakuş Candan hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2’şer yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, cezada indirime gidilerek 1 yıl 8’er aya düşürüldüğünü ve cezanın ertelenmesine karar verildiğini açıkladı.



Diğer sanıklar Tuğba Arslan Konak ile Mustafa Özgür Bayramoğlu ise isnat edilen suçu işlemedikleri sabit olduğundan suçlamalardan beraat etti. Sanık Ünal Kara hakkında ise herhangi bir karar açıklanmadı.



Hapis cezasına çarptırılan sanıklar hakkındaki hüküm ertelendi.