MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Rasim Akyol tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu, bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçma arayışında olduğu tespit edilen ve operasyonla yakalanan Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince havalimanından teslim alınan Akyol, buradaki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin İstanbul Havalimanı'ndaki ek hizmet binasına sevk edildi.
Dosyası Hatay'da bulunan ve burada SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Akyol'un tutuklanmasına karar verildi.
Hakkında "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Akyol'un ayrıca 2018'de Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı da öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansıİstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı Başkentte terör operasyonu Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez PKK/KCK soruşturmasından tutuklandı 2 terörist teslim oldu