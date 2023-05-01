MİT Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör örgütü DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi Suriye'de MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi. Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.