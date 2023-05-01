MİT Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİT Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Son Güncelleme:

Terör örgütü DAEŞ'in sözde lideri  Ebu Hüseyin el Kureyşi Suriye'de MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 

Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi. Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

# milli istihbarat teşkilatı başkanı # daeş # suriye
PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi Tokat'a şehit ateşi düştü PKK'lı Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Çok Okunanlar
1 Şaşılıkta erken teşhisin önemi nedir?
2 Osmanlı'da 1 Mayıs kutlamaları nasıldı?
3 MİT DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi
4 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
5 Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman?