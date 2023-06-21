MİT terör elebaşlarını nokta atışıyla vurdu! HDP rahatsız oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın PKK liderliğine yönelik etkili nokta operasyonları terör örgütünün TBMM’deki uzantısı HDP’yi rahatsız etti. Suriye'nin kuzey doğusundaki Kamışlı'da silahlı insansız hava araçları ile terör örgütü PKK/YPG'ye yapılan operasyonda sözde komutan kadrosundan teröristler öldürüldü.

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonu HDP, “Cinayetler serisinin sonuncusu” olarak lanse etti.

HDP Genel Merkezi’nin Twitter paylaşımında Türk Ordusu ve MİT'in operasyonlarının durdurulması için uluslararası kamuoyuna çağrı yapıldI. Operasyonlar için "suikast" ifadesi kullanıldı.

MİT bölgede terör örgütüne nefes aldırmıyor...Hedef listesindeki teröristler saha bilgileri toplandıktan sonra nokta operasyonla etkisiz hale getiriliyor...