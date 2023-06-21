MİT terör elebaşlarını nokta atışıyla vurdu! HDP rahatsız oldu

MİT, Suriye’nin Kamışlı bölgesinde PKK/YPG'li teröristleri taşıyan bir aracı SİHA'lar ile imha etti. YPG’nin sözde komutanlarının etkisiz hale getirildiği operasyon PKK'nın Meclis’teki kolu HDP’yi rahatsız etti. HDP, MİT operasyonlarının durdurulması için uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın PKK liderliğine yönelik etkili nokta operasyonları terör örgütünün TBMM’deki uzantısı HDP’yi rahatsız etti. Suriye'nin kuzey doğusundaki Kamışlı'da silahlı insansız hava araçları ile terör örgütü PKK/YPG'ye yapılan operasyonda sözde komutan kadrosundan teröristler öldürüldü.

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonu HDP, “Cinayetler serisinin sonuncusu” olarak lanse etti.

HDP Genel Merkezi’nin Twitter paylaşımında Türk Ordusu ve MİT'in operasyonlarının durdurulması için uluslararası kamuoyuna çağrı yapıldI. Operasyonlar için "suikast" ifadesi kullanıldı.

MİT bölgede terör örgütüne nefes aldırmıyor...Hedef listesindeki teröristler saha bilgileri toplandıktan sonra nokta operasyonla etkisiz hale getiriliyor...

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# MİT # hdp # pkk

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