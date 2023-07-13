MİT'ten kritik operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptığı çalışmalar ile PKK'nın sözde üst düzey isimlerini takibe aldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yapılan çalışmaların ardından MİT, Irak'ın kuzeyinde kritik bir operasyona imza attı.

Operasyonda, PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Cesur Azad kod adlı Edip Temiz etkisiz hale getirildi.

SÖZDE ASKERİ KONSEYİN BÜNYESİNDE ÜST DÜZEY GÖREVDE

Terörist Temiz'in geçmişte örgütün sözde özel güç hücresinde ideolojik ve teknik eğitimler alarak Irak'taki tüm alanlarda silah, mühimmat geliştiren birimlere eğitim verdiği, PKK'nın yeni silah, taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusu olduğu belirtildi.

Yaklaşık 20 senedir örgütte faaliyet gösteren teröristin, sözde askeri konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunduğu belirlendi.