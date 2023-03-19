MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz hale getirildi
Son Güncelleme:

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi.

Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK/YPG elebaşlarıyla irtibatlı şekilde sözde maliye sorumluluğunu yürüttüğü tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# suriye # MİT
6-8 Ekim davası ertelendi "Teslim olmadılar şimdi sarı torbadalar" O karar "evet" diyen AYM üyeleri Terörün siyasi yüzü: HDP
Çok Okunanlar
1 Kar yağışı başladı: İl il alarm verildi
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Üst düzey PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
4 Bor nedir? Bor nerelerde kullanılır?
5 Ankara'da şiddetli sağanak