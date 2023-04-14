MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon

Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK-YPG'nin sorumlularından biri daha MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



Ana omurgasını PKK-YPG'nin oluşturduğu ve ABD'nin DEAŞ bahanesiyle her türlü imkânı sağladığı Suriye Demokratik Güçlerinin Kamışlıdaki sözde saha sorumlusu Baran kod adlı terörist ve şoförü, MİT’in SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



Öte yandan FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.



Cintosun’un, 1995-2014 yılları arasında FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdiği bildirildi.



2014'te Türkiye'ye dönen Cintosun’un 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına firar ettiği ve yurt dışından örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla Türkiye'deki FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.