MİT'ten Sincar'da nokta operasyon

Sincar'da MİT'e karşı PKK tarafından organize edilen faaliyetlerin elebaşılığını yaptığı belirlenen PKK'lı Ali Bedel takibe alındı.



Terörist Saad Ali Bedel'in, TSK'nın Musul'daki Başika üs bölgesine yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçildi.



MİT, Bedel'in Sincar'daki faaliyetlerini takip için özel ekip görevlendirdi.



Bedel, MİT tarafından Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristin kalkan olarak kullandığı sivil halka zarar verilmemesi için üst düzey hassasiyet gösterildi.



PKK'lı Bedel, PKK/KCK-YBŞ Sincar sözde askeri sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

