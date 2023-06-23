MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da kritik bir operasyon gerçekleştirdi.

PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi, "Esad Faraşin" ve geçmiş dönemde Avrupa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için "Esad Avrupa" kod adlarını kullanan terörist Abdurrahman Çadırcı, MİT'in hedef listesine alınmıştı.

Operasyon öncesi yapılan çalışmalar neticesinde, konsey üyelerinin Irak, Suriye ve Avrupa'da farklı bölgelerde bulunduğu, örgütün özel toplantıları dışında bulunduğu yerden çıkmadığı tespit edildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinde de kırmızı kategoride yer alan Abdurrahman Çadırcı'nun Suriye'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da çalışma yapan MİT, düzenlediği operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi.

AVRUPA'DA VE KANDİL'DE FAALİYETLERDE BULUNMUŞ

Abdurrahman Çadırcı'nın, 1997-1999 döneminde Avrupa'da, 2000'de de Irak kuzeyindeki Kandil'de faaliyette bulunduğu belirlendi.

Interpol tarafından 2001'den itibaren kırmızı bültenle aranan Çadırcı'nın, örgütün Irak'ın kuzeyindeki ve Avrupa'daki faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. 2008-2010 yıllarında PKK/KCK sözde Moskova sorumlusu olarak faaliyet yürüten Çadırcı'nın 2018'den bu yana PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinde yer aldığı kaydedildi.