MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Mavi kategoride aranan terörist Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerine yönelik saldırıların talimatı veren PKK'lı Rıdvan Ulugana MİT'in hedefindeydi. PKK'lı Suriye'de etkisiz hale getirildi.

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MİT PKK'lılara nefes aldırmıyor. Hedef listesindeki teröristler saha bilgileri toplandıkdan sonra nokta operasyonla etkisiz hale getiriliyor

PKK'lı Rıdvan Ulugana birçok saldırının talimatını vermişti. Terörden arananlar listesinde Mavi listedeydi.

MİT'in takibi sonucu yeri tespit edildi. Terörist Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

2007 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Ulugana, Irak’ta örgütün özel güç biriminde sabotaj eğitimi aldı. 2011-2013 yıllarında Amanoslar’da faaliyet yürüttü.

PKK'lı Ulugana, 2018-2023 yılları arasındaki bütün eylemlerin talimatını veren, planlamasını yapan sorumlu seviyedeki örgüt kadrosuydu.

Yurtiçindeki operasyonlar da devam ediyor. Hakkari Yüksekova kırsalında 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

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