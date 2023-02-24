MİT'ten Taksim saldırısının planlayıcısına nokta operasyon

MİT, Taksim saldırısının planlayıcısı PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Taksim saldırısının planlayıcısına nokta operasyon
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Türkiye, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremin yaralarını sararken, bir yandan da terörle mücadele operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PYD/YPG’nin 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal caddesinde düzenlendiği bombalı eylemin planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan Halil Menci'yi, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, 6 vatandaşımızın şehit olduğu ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan’ı yönlendiren ve Bilal Hassan’ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci’nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı’da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.

MİT'TEN ÖZEL EKİPLE NOKTA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı özel operasyon ekibince hassas bir şekilde takip altına alınan Halil Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı’da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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