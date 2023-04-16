MSB: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor" ifadelerine yer verildi.

MSB: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor.

# Milli Savunma Bakanlığı # pkk # PYDYPG # suriye
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