MSB: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor.