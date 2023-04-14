Muğla'da PKK/KCK operasyonu

Terörle mücadele kapsamında Muğla'da İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı kişilerin tespit edilmesi, engellenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.A, A.B. ve H.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.