Muğla'da PKK/KCK operasyonu
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Muğla'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında Muğla'da İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı kişilerin tespit edilmesi, engellenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda B.A, A.B. ve H.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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