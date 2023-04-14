Muğla'da PKK/KCK operasyonu

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Muğla'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da PKK/KCK operasyonu
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Terörle mücadele kapsamında Muğla'da İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı kişilerin tespit edilmesi, engellenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.A, A.B. ve H.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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