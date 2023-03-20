Nevruz'da PKK propagandası: 34 kişi gözaltına alındı

Van'da HDP tarafından düzenlenen nevruz kutlamalarında, terör örgütü PKK porpagandası yapıldı, terörist başı Öcalan'a özgürlük istendi. Kutlamalara ilişkin çalışmalar sonucu, terör örgütü propagandası yaptıkları ve polislere taş attıkları belirlenen 34 kişi ile "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" ile "uyuşturucu madde kullanımına özendirme" suçlarından 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün HDP İl Başkanlığı organizesinde Atatürk Kültür Parkı miting alanında nevruz kutlamalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: