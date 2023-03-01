O terörist kaçamadı: Tunceli'de etkisiz hâle getirildi

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bugün Tunceli Baki Deresi mevkiinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonu gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

- Bir evde PKK/KCK terör örgütü mensubu barındığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucunda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir.