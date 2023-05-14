Pençe-Kilit bölgesinden acı haber
Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük Irak'ın kuzeyinde PKK'lıların saldırısında şehit oldu. Şehit asker 14 Mayıs'ta Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe Kilit Harekatında görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük, PKK'lıların saldırısında şehit oldu.
Şehit haberi Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.
Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Şehit Küçük'ün naaşının 14 Mayıs'ta ikindi vakti Mazmanlı Mahallesi'nde defnedildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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