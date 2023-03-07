Pençe Kilit'ten acı haber: Bir asker şehit oldu

Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber. 18 Şubat'ta meydana gelen silah kazasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan şehit oldu.

Pençe Kilit'ten acı haber: Bir asker şehit oldu
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Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve bir süredir tedavi altında olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- 18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Adem Avunan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur.
Pençe Kilit'ten acı haber: Bir asker şehit oldu - Resim : 1
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan başsağlığı mesajı.
# Pençe Kilit Operasyonu
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