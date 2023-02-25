Terör örgütünün kanlı eylemi engellendi: PKK'lı Gülda Bebek Konya'da yakalandı

Terör örgütünün kanlı eylemi engellendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, Konya'da PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist eylem hazırlığı içerisindeyken yakalandı.



Hakkında PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da -sözde- Özel Kuvvet olarak faaliyet gösterdiği, Gülda Bebek isimli terör örgütü mensubunun Konya Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve terör örgütü üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi.



Adreste yapılan aramada; 1 adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 31 adet şarjöre basılı vaziyette fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen çok sayıda alet ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi.



Teröristin, geçen yıl Kasım ayında, İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının benzerini gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptığı belirlendi.



Yakalanan PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı.



Şahısların işlemlerine TEM Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.