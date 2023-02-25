Terör örgütünün kanlı eylemi engellendi: PKK'lı Gülda Bebek Konya'da yakalandı

Konya'da PKK/KCK terör örgüt mensubu 1 terörist eylem hazırlığındayken yakalandı. Teröristin, geçen yıl Kasım ayında, İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının benzerini gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptığı belirlendi.

Son Güncelleme:

Terör örgütünün kanlı eylemi engellendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, Konya'da PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist eylem hazırlığı içerisindeyken yakalandı.

Hakkında PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da -sözde- Özel Kuvvet olarak faaliyet gösterdiği, Gülda Bebek isimli terör örgütü mensubunun Konya Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve terör örgütü üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi.

Adreste yapılan aramada; 1 adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 31 adet şarjöre basılı vaziyette fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen çok sayıda alet ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi.

Teröristin, geçen yıl Kasım ayında, İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının benzerini gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptığı belirlendi.

Yakalanan PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı.

Şahısların işlemlerine TEM Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

# terörist # pkk

Benzer Videolar

Bakan Akar: "İnlerini teröristlerin başına yıktık" Bakan Akar: "İnlerini teröristlerin başına yıktık"
Sınırda terörle mücadele kararlılıkla sürüyor: 8 terörist yakalandı Sınırda terörle mücadele kararlılıkla sürüyor: 8 terörist yakalandı
Bakan Akar: "Tacizlere misliyle karşılık veriliyor" Bakan Akar: "Tacizlere misliyle karşılık veriliyor"
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor
4 ilde uyuşturucu operasyonunda 241 gözaltı 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 241 gözaltı
Diyarbakır annesinin mutlu günü Diyarbakır annesinin mutlu günü
Diyarbakır'da evlat nöbetine 2 aile daha katıldı Diyarbakır'da evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
İzmir'de 36. Kökünü Kurutma Operasyonu İzmir'de 36. Kökünü Kurutma Operasyonu
"Bağış paralarını PKK'ya aktaracaklar" "Bağış paralarını PKK'ya aktaracaklar"
“HDP’yi kapatılsın evlatlarımız geri dönsün” “HDP’yi kapatılsın evlatlarımız geri dönsün”
DİAYDER davasında yeni iddia DİAYDER davasında yeni iddia
Öncüpınar'a hain saldırı sonrası 20 terörist etkisiz hale getirildi Öncüpınar'a hain saldırı sonrası 20 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
1 Rusya içindeki çok bilinmeyen özerk Türk Cumhuriyetleri
2 Naci Görür olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! İstanbul'dan sonra o ili de uyardı
3 Macron'dan Türkçe mesaj
4 25 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
5 Olası İstanbul depreminde "acil müdahale" hazır