PKK'nın basın yapılanması deşifre oldu

Terör örgütü PKK’nın sözde basın komitesi üyesi olduğu belirtilen 11 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla 1994 yılından bu yana Avrupa'nın birçok ülkesinde televizyon kanalları açıldığı, Türkiye'nin girişimleriyle bazılarının faaliyetlerinin sonlandırıldığı aktarıldı.



Ayrıca son dönemde İsveç merkezli Newroz TV ve Ronahi TV, Norveç merkezli Sterk TV ve Belçika merkezli yayın yapan Med Nuçe TV'nin halen PKK/KCK'nın sözde basın komitesinin kontrolünde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.



İddianamede, televizyon kanallarının yanı sıra terör örgütüne müzahir gazete, dergi ve haber ajanslarının da sözde komiteye bağlı olarak faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.



Son dönemde PKK/KCK terör örgütünün basın yayın faaliyetlerini internet ve sosyal medya platformları üzerinden yoğun bir şekilde yürüttüğü vurgulanan iddianamede, gazete ve televizyon yayıncılığının da örgüte eleman kazandırma ve taban bulma açısında önemli rol oynadığı belirtildi.



İddianamede, şüphelilerin çalıştığı Mezopotamya Ajansının da terör örgütünden gelen talimat ve perspektifler doğrultusunda faaliyette bulunduğu aktarıldı. Şüphelilerin, muhabir, gazeteci ve kameraman adı altında PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedefleri doğrultusunda hareket ettiği ifade edildi. 11 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.