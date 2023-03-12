PKK'ya darbe üzerine darbe: Bestler Derelerde etkinliği bitti

Mehmetçik terör örgütlerine darbe üzerine darbe indirmeye devam ediyor.



Eren Abluka Sonbahar -Kış Operasyonu'nda terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Leyla Amed kod adlı Hamidiye Yalçınkaya etkisiz hale getirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.



Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamidiye Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman Jandarmamıza tebrikler" ifadelerini kullandı.



Peki, terörist Leyla Amed kimdir? PKK-PJAK'ın en üst düzey yöneticilerinden olan terörist Leyla Amed'in 11 kişilik yönetim kadrosu içinde olduğu öğrenildi. PKK yayın organları "Leyla Amed" kod adlı Hamdiye Yalçınkaya'nın 2006 yılından itibaren PJAK yönetiminde olduğu bilgisini yazdı.



Hamdiye Yalçınkaya aynı zamanda PKK terör örgütünün Merkez Komite üyesi. PKK yayın organları Leyla Amed'in öldürülmesini "büyük kayıp" olarak açıkladı.



Leyla Amed'in öldürülmesiyle PKK'nın Bestler Dereler bölgesindeki etkinliğinin bittiği de haberlerde yer aldı. Haberlerde, Bestler Dereler bölgesinin 2015 'ten sonra PKK’nın hiç tutunmadığı bir bölge olduğu anlatıldı.