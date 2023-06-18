PKK'ya yardım ve yataklıktan 5 kişi gözaltına alındı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

PKK'ya yardım ve yataklıktan 5 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekiplerinin faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde, 2014'te Hakkari'de bir kişinin kaçırılmasıyla ilgili "terör örgütü PKK/KCK'ya bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.

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