PKK/YPG 2 günde 17 çocuk kaçırdı!

PKK/YPG, Suriye’nin Haseke ve Halep illerinde yuvalandığı bölgelerde çocuk kaçırma eylemlerine hız verdi. Haseke il merkezinde lise son sınavı çıkışı 6 çocuğu kaçıran teröristler, şimdi de Kamışlı ilçesinden 7 ve Halep’in Münbiç ilçesinden 4 çocuğu ailesinden kopardı.



Terör örgütünün Suriye’de işgali altındaki bölgelerde anayollar ve okul önlerindeki kontrol noktaları sayısını artırdığı ve çocukları bu kontrol noktalarında tespit ettiği belirliyor.



PKK/YPG sadece son 2 günde 17 çocuğu zorla silah altına alarak hayatlarını kararttı. Alıkonulan çocuklar Haseke'nin Malikiyye ilçesine bağlı Han el-Cebel köyündeki sözde eğitim kamplarına götürüldü.



Dünya PKK/YPG’nin çocukları silah altına almamsına izin veriyor. Hem de Birleşmiş Milletler raporlarına rağmen. ABD himayesindeki PKK/YPG, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tespitlerine göre sadece 2022 yılında 1200’den fazla çocuğu militan olarak terör örgütü saflarına dahil etti.