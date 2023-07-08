PKK/YPG 2 günde 17 çocuk kaçırdı!

Birleşmiş Milletler raporuna rağmen dünya, PKK/YPG’nin çocukları kaçırıp zorla silah altına almasına izin veriyor. Terör örgütü Suriye’de işgali altındaki bölgelerden son 2 günde 17 çocuğu zorla silah altına aldığı belirtildi.

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PKK/YPG, Suriye’nin Haseke ve Halep illerinde yuvalandığı bölgelerde çocuk kaçırma eylemlerine hız verdi. Haseke il merkezinde lise son sınavı çıkışı 6 çocuğu kaçıran teröristler, şimdi de Kamışlı ilçesinden 7 ve Halep’in Münbiç ilçesinden 4 çocuğu ailesinden kopardı.

Terör örgütünün Suriye’de işgali altındaki bölgelerde anayollar ve okul önlerindeki kontrol noktaları sayısını artırdığı ve çocukları bu kontrol noktalarında tespit ettiği belirliyor.

PKK/YPG sadece son 2 günde 17 çocuğu zorla silah altına alarak hayatlarını kararttı. Alıkonulan çocuklar Haseke'nin Malikiyye ilçesine bağlı Han el-Cebel köyündeki sözde eğitim kamplarına götürüldü.

Dünya PKK/YPG’nin çocukları silah altına almamsına izin veriyor. Hem de Birleşmiş Milletler raporlarına rağmen. ABD himayesindeki PKK/YPG, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tespitlerine göre sadece 2022 yılında 1200’den fazla çocuğu militan olarak terör örgütü saflarına dahil etti.

# pkk ypg # çocuk kaçırma # Birleşmiş milletler # suriye

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