Terör örgütü PKK/YPG TKS'nın operasyonlarıyla köşeye sıkıştı

YPG'nin sözde elebaşı Salih Müslim Rusya ve İran'dan yakındı. TSK'nın terör örgütlerine yönelik operasyonuyla köşeye sıkışan teröristler Rusya, İran ve Suriye'nin operasyonlara sessiz kalmasına tepki gösterdi.

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Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi halinde "özgürleşeceklerini" iddia eden terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Müslim, Rusya ve İran'dan yakındı.

14-28 Mayıs seçimleri sonrası Rusya'nın kabul etmesiyle TSK'ya Suriye'de hava sahasının açıldı.

Müslim, bunun ardından yoğun bir şekilde savaş uçaklarının da dahil olduğu operasyonlar karşısında Rusya, İran ve Suriye'nin etkisiz kaldığından yakoındı.


# pkk # YPG # suriye # pyd eş başkanı salih müslim

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