Şanlıurfa'da Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD mensubu yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Teröristin adli işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı5 ilde FETÖ'ye darbe indirildi 5 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi YPG/PKK'nin attığı 5 roket Kilis'e düştü