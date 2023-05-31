Eski HDP vekili Sebahat Tuncel 6-8 Ekim'i savundu

Terör hükümlüsü HDP’li Sebahat Tuncel, İtalyan basınına konuştu. 37 vadandaşın hayatın kaybettiği 6-8 Ekim olaylarını savundu. Tuncel, “geriye dönüp baktığımda yine Kobani halkıyla dayanışma içinde olurdum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:

Terör örgütü üyeliği ve terör propagandası suçlarından 15 yıl hüküme giyen Eski HDP vekili ve DBP Eş Başkanı Sebahat Tuncel, İtalyan La Stampa gazetesine konuştu.

Ankara Sincan Cezaevinde hükümlü bulunan Tuncel, kendini “siyasi rehine” olarak tanımladı. “cezaevinde daha ne kadar kalacağımız Türkiye’deki siyasal gelişmelere bağlı’ ifadelerini kullandı.

Röportajı yapan İtalyan gazeteci Valentina Ruggiu da Tuncel’in röportajını “Erdoğan’ın siyasi rehinesi olarak hayatım” başlığı ile yayınlandı.

Sebahat Tuncel, La Stampa’ya verdiği röportajda, 6-8 Ekim terör olaylarını savundu. Bugün olsa aynı çağrıyı yine yapacağını söyledi. “Geriye dönüp baktığımda yine Kobani halkıyla dayanışma içinde olurdum” ifadelerini kullandı.

6-8 Ekim 2014'te HDP, DEAŞ'ın Ayn el Arab'ı kuşatmasını bahane ederek, PKK yandaşlarına sokağa çıkma çağrısı yapmış, yurt genelinde yaşanan terör olaylarında 2 polis şehit olurken, 37 vatandaş hayatını kaybetmişti. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Sebahat Tuncel # 6-8 ekim # pkk # BDP # hdp

Benzer Videolar

Bakan Soylu ABD'yi işaret etti Bakan Soylu ABD'yi işaret etti
Soylu'dan ABD'ye rest Soylu'dan ABD'ye rest
Terörün yeni yüzü Meclis'te Terörün yeni yüzü Meclis'te
Türkiye şehitlerini uğurladı Türkiye şehitlerini uğurladı
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Pençe-Kilit bölgesinden acı haber
Soylu'dan PKK ile mücadele açıklaması Soylu'dan PKK ile mücadele açıklaması
İstanbul'da MLKP operasyonu İstanbul'da MLKP operasyonu
Mehmet Gündüz Tokat'ta sonsuzluğa uğurlandı Mehmet Gündüz Tokat'ta sonsuzluğa uğurlandı
Diyarbakır Anneleri bir evladına daha kavuştu Diyarbakır Anneleri bir evladına daha kavuştu
HDP'li adaydan skandal ifadeler HDP'li adaydan skandal ifadeler
Kürdistan hayali için Belediye-Kanton işbirliği Kürdistan hayali için Belediye-Kanton işbirliği
PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti
Çok Okunanlar
1 Açlık ve yoksulluk sınırı kaç?
2 31 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
3 Araç sahipleri dikkat!
4 18 ilde aranacak!
5 İşte Erdoğan’ı tebrik eden liderler