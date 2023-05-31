Eski HDP vekili Sebahat Tuncel 6-8 Ekim'i savundu

Terör örgütü üyeliği ve terör propagandası suçlarından 15 yıl hüküme giyen Eski HDP vekili ve DBP Eş Başkanı Sebahat Tuncel, İtalyan La Stampa gazetesine konuştu.

Ankara Sincan Cezaevinde hükümlü bulunan Tuncel, kendini “siyasi rehine” olarak tanımladı. “cezaevinde daha ne kadar kalacağımız Türkiye’deki siyasal gelişmelere bağlı’ ifadelerini kullandı.

Röportajı yapan İtalyan gazeteci Valentina Ruggiu da Tuncel’in röportajını “Erdoğan’ın siyasi rehinesi olarak hayatım” başlığı ile yayınlandı.

Sebahat Tuncel, La Stampa’ya verdiği röportajda, 6-8 Ekim terör olaylarını savundu. Bugün olsa aynı çağrıyı yine yapacağını söyledi. “Geriye dönüp baktığımda yine Kobani halkıyla dayanışma içinde olurdum” ifadelerini kullandı.

6-8 Ekim 2014'te HDP, DEAŞ'ın Ayn el Arab'ı kuşatmasını bahane ederek, PKK yandaşlarına sokağa çıkma çağrısı yapmış, yurt genelinde yaşanan terör olaylarında 2 polis şehit olurken, 37 vatandaş hayatını kaybetmişti.