Şehidin var Türkiye! 2018'de gazi olan Sözleşmeli Piyade Er İsmet Eraslan şehit düştü

Beş yıldır yaşam mücadelesi veriyordu. Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, 2018 yılında bölücü terör örgütünün bombalı saldırısında gazi olmuştu. Gazi Sözleşmeli Piyade Er İsmet Eraslan, bugün tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Eraslan'ın şehadetini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Şehidin var Türkiye! 2018'de gazi olan Sözleşmeli Piyade Er İsmet Eraslan şehit düştü
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2018 yılında bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaralanmıştı. Gazi olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, 5 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini bu gün kaybetti. Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın şehadetini, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# şehit # bombalı saldırı # bölücü terör örgütü
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