Şehit Mehmet Kiraz'ın alıkonulduğu fotoğrafı paylaşmıştı: O şüpheli İBB personeli çıktı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak üzerine "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" yazan Eda Ezgi Yıldız "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ensonhaber'in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden biri olan İSYÖN'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi. Şüphelinin aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesi Gökhan Gündoğdu'ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği de öğrenildi.

İBB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi twitter adresinden bir açıklama paylaştı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümde yapılan paylaşımda, yapılan paylaşımın kabul edilemez olduğu ve şüphelinin işine son verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.