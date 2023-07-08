Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 19 şehidimizin katilleri etkisiz hale getirildi
2015-2023 yılları arasında 19 güvenlik personelinin şehit edildiği eylemlere katılan iki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" ifadelerini kullandı. Teröristlerin "turuncu" kategoride arandığı belirtildi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride yer aldığının tespit edildiğini duyurdu.
Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi.
Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu hain terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bilinsin ki; terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek.
4 TEMMUZ'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 2 TERÖRİSTİN TURUNCU KATEGORİDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 8, 2023
Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği… https://t.co/qGK4SCEk4r
Kaynak: TRT Haber