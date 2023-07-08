Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 19 şehidimizin katilleri etkisiz hale getirildi

2015-2023 yılları arasında 19 güvenlik personelinin şehit edildiği eylemlere katılan iki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" ifadelerini kullandı. Teröristlerin "turuncu" kategoride arandığı belirtildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 19 şehidimizin katilleri etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride yer aldığının tespit edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi.

Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu hain terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bilinsin ki; terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek.

Kaynak: TRT Haber

# Ali Yerlikaya # içişleri bakanlığı # şehit # terörle mücadele # Turuncu kategori
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