Şehitlerin kanı yerde kalmadı: MİT o PKK'lıyı Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak’ın Süleymaniye kentinde kritik bir operasyon yapıldı.



PKK/KCK’nın sözde Özel Güç üyesi Soreş kod adlı Ramazan Güneş, nokta operasyonla Türkiye’ye getirildi.



Terörist Ramazan Güneş’in 2011-2017 yılları arasında PKK tarafından yapılan 12 terör eyleminde yer aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre terörist, 57'si asker, 1'i polis ve 2'si de köy korucusu olan 60 güvenlik personelinin şehit edilmesinde aktif rol oynadı.

2008 yılında PKK terör örgütüne katılan terörist Ramazan Güneş, Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de uzun yıllar faaliyet yürüttü. 2009 yılında örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçildi.



Terörist, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı yapılan ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu terör saldırılarına katıldı.