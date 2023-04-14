Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a 6-8 Ekim davasında müebbet hapis istendi

Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a 6-8 Ekim davasında müebbet hapis istendi
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Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 36 sanıklı davada esas hakkında mütalaa açıklandı.

6-8 Ekim davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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