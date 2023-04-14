Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a 6-8 Ekim davasında müebbet hapis istendi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 36 sanıklı davada esas hakkında mütalaa açıklandı.

6-8 Ekim davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.