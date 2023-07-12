Silah kazası sonucu şehit oldu! Erdem Kavlak kurtarılamadı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu. Sözleşmeli Er Erdem Kavlak silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kavlak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.
11 Temmuz'da meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak hastaneye sevk edilmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kavlak'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
Kaynak: Anadolu Ajansı