Silah kazası sonucu şehit oldu! Erdem Kavlak kurtarılamadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

11 Temmuz'da meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak hastaneye sevk edilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kavlak'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: