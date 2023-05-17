Şehitlerin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla 15 Mayıs'ta operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında, 15-16 Mayıs'ta PKK/KCK'lı 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: