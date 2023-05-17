Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 15 Mayıs'ta başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla 15 Mayıs'ta operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında, 15-16 Mayıs'ta PKK/KCK'lı 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Operasyonun devamında bugün bir grup terörist ile yeniden sağlanan sıcak temas sonrası yaşanan çatışmada 2 terörist daha silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle operasyon kapsamında şu ana kadar toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu. Operasyonlar bölgede kararlılıkla ve inançla devam etmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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