Şırnak’ta terör operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Şırnak’ta terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Şırnak’ta terör operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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