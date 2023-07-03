Şırnak’ta terör operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
Şırnak’ta terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.