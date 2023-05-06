Soylu: "Örgütün çözüldüğü bir döneme geldik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Fatih'te düzenlenen Batman ve Sasonlular Buluşması'na katıldı.

- Doğu ve Güneydoğu’da saat 4'ten sonra sokağa çıkış yoktu. Haraç alıyorlar mıydı? Şimdi bir anne, hiçbir şeyden endişe etmeden istediği yere gidebiliyor. Haraç var mı, yok.

Soylu, güvenlik altyapısını oluşturarak Doğu ve Güneydoğu'da insanların huzura kavuşturulduğunu belirtti.

- Çözüm sürecini istismar ettikleri zaman 5 bin 558 kişi dağa çıkmıştı, şimdi 57 kişi. Kaç kişi teslim oluyor yılda? Geçen yıl 200 kişi teslim oldu. Dağa çıkandan daha fazla teslim olanın olduğu, örgütün çözüldüğü bir döneme geldik.

Bunların huzur ve güven altyapısıyla olduğunu anlatan Süleyman Soylu, bölgenin kalkındığını kaydetti.