Soylu: "Terör örgütünü ülkemizin içerisine sokmayız"

İstanbul'da bir sahur programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli mesajlar verdi. Bakan, "Terör örgütünü ülkemizin içinden söküp attık. Bir daha terör örgütünü ülkemizin içerisine sokmayız, sokturmayız" dedi.

İstanbul'da bir sahur programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli mesajlar verdi. Bakan, "Terör örgütünü ülkemizin içinden söküp attık. Bir daha terör örgütünü ülkemizin içerisine sokmayız, sokturmayız" dedi:

- Aile yapımıza dokundurmayız. Kırmızı çizgilerimiz var. Terör örgütünü ülkemizin içinden söküp attık. Bir daha terör örgütünü ülkemizin içerisine sokmayız, sokturmayız. Kırmızı çizgilerimiz var. Yitiklerimizi bulduk bir daha kaybettirmeyiz, kaybetmeyiz. Onun için bu mücadeleyi hep beraber ortaya koyacağız. Hep beraber gerçekleştireceğiz. O bizi istemeyenler yerimize bunları ikame etmeye çalışanlara vereceğimiz cevap budur. Bir vereceğim cevap daha var o da şu. Böyle liderler ülkelerine yüz yılda bir ya gelir ya gelmez. Ne yapacaksak zamanında yapacağız. Ülkemizi onun zamanında zenginleştireceğiz. Ülkemizi onun zamanında büyüteceğiz. Ülkemizin altyapısını en mükemmel onun zamanında getireceğiz. Sonra gelecek nesillere güçlü ve büyük bir Türkiye bırakacağız
# terör # süleyman soylu

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