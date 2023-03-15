Sözde Barış Akademisyenlerine göreve iade kararı

Terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerini, katliam yapmakla suçlayan sözde Barış Akademisyenlerinden 4’ü daha göreve iade edildi.



Ankara 21’inci İdare Mahkemesi, KHK ile görevinden ihraç edilen Ankara Üniversitesi akademisyenleri Funda Şenol Cantek, Tezcan Durna, Nail Dertli ve Can Irmak Özinanır hakkında ihlal kararı verdi.



2015 yılında Doğu ve Güneydoğu’da başlayan olaylarda PKK dağdaki terörü şehirlere taşımış, hendekler kazıp barikatlar kurarak güvenlik güçlerine saldırmıştı.



Bölgede güvenlik ve huzuru yeniden sağlamak için başlatılan operasyonlarda, PKK'nın saldırıları sonucu 800’e yakın güvenlik görevlisi şehit olmuştu.



PKK şehirlerde terör estirirken, PKK’nın siyasi kolu HDP yandaşı siyasiler ve akademisyenler, TSK'nın operasyonlarını “katliam” olarak lanse etmeye çalışmıştı. Kendilerine 'Barış İçin Akademisyenler' adını veren bir grup akademisyen, yayınladıkları bildiri ile devleti katliam yapmakla suçlamış, terör örgütünün yanında saf tutmuşlardı.



Skandal bildiride, "Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi gerekiyor" gibi ifadeler yer almıştı.



Sözde Barış Akademisyenlerinin görevlerine iadesi, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatleri arasında da yer alıyor. FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK'lılarla il il buluşan Kılıçdaroğlu, terörle mücadelede terör ögütünün yanında saf tutan sözde Barış Akademisyenleri'ne de pek çok kez göreve iade sözü verdi.