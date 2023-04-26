Süleyman Soylu: "PKK ile değil ABD ile mücadele ediyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörle mücadele hakkında konuşan Bakan Soylu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

GERİLLA TİPİ FETÖ YAPILANMASI

Bakan Soylu, gerilla tipi FETÖ yapılanması olduğunu belirtti. Soylu, bunların tespit edildiğini belirterek şöyle konuştu:

- Gerilla tipi görevler vermişler, polisi, jandarmayı birkaç adama tahsis etmişler. Yeni yapılanmayı tek tek tespit ettik, savcılığa ileteceğiz.

"ABD İLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, terörle mücadele ederken aslında ABD ile mücadele ettiklerini vurguladı. Terör örgütlerinin peşinde olduklarını aktaran Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: