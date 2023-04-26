Süleyman Soylu: "PKK ile değil ABD ile mücadele ediyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Biz PKK ile mücadele etmiyoruz ABD ile mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı. Soylu ayrıca gerilla tipi FETÖ yapılanmasını deşifre ettiklerini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörle mücadele hakkında konuşan Bakan Soylu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
GERİLLA TİPİ FETÖ YAPILANMASI
Bakan Soylu, gerilla tipi FETÖ yapılanması olduğunu belirtti. Soylu, bunların tespit edildiğini belirterek şöyle konuştu:
- Gerilla tipi görevler vermişler, polisi, jandarmayı birkaç adama tahsis etmişler. Yeni yapılanmayı tek tek tespit ettik, savcılığa ileteceğiz.
"ABD İLE MÜCADELE EDİYORUZ"
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, terörle mücadele ederken aslında ABD ile mücadele ettiklerini vurguladı. Terör örgütlerinin peşinde olduklarını aktaran Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:
- Her şeyin peşindeyiz. FETÖ, PKK, KCK, DHKP-C, DEAŞ gibi bütün yapılanmaların peşindeyiz. Biz PKK ile mücadele etmiyoruz, ABD ile mücadele ediyoruz. Bunu bilemeyecek kadar saf mıyız? Biz bunu biliyoruz. ABD orada bir terör devleti kurmak istiyor.
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