Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını bildirdi.

Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# msb # suriye # PKK Barış Akademisyenleri
5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Büyük operasyon başladı Ankara'da terör operasyonu
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
2 Muharrem İnce hakkında yeni gelişme
3 2023 seçimlerinde adaylar hangi ülkeden kaç oy aldı?
4 Tarihte 7 ünlü nasıl zehirlendi?
5 Araç sahipleri dikkat! 3 kat arttı