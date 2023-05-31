Sınırı geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden birinin terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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