Sınırı geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Sınırı geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden birinin terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# suriye
6 ilde FETÖ operasyonu Seçim gününü kana bulayacaklardı 13 terörist sınırda yakalandı 5 ilde terör operasyonu
Çok Okunanlar
1 Hangi Türk boyundansınız?
2 Piri Reis Antarktika haritasındaki sır tartışılıyor!
3 31 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu
5 Yeni Zelanda'da büyük deprem